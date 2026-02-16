Рубио: США никого не заставляют соглашаться на сделку по Украине

По словам Рубио, США - это единственная страна, которая смогла привлечь к переговорам Украину и Россию. Впервые за большое количество лет военные чиновники двух стран встретились для диалога.

"Все, что мы пытаемся сделать, это сыграть роль, если это возможно, в достижении соглашения. Мы не стремимся навязывать соглашение никому. Мы не пытаемся заставить кого-то принять соглашение, которое они не хотят принимать. Мы просто хотим им помочь", - сказал глава Госдепа.

Он подчеркнул, что война РФ против Украины наносит двум странам невероятный вред.

"Мы считаем, что это война, которая никогда не должна была состояться и должна закончиться как можно скорее", - добавил Рубио.

Госсекретарь обратил внимание, что его страна продолжит "делать все возможное для завершения войны", пока роль Вашингтона является положительной.