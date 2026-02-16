Рубио: США никого не заставляют соглашаться на сделку по Украине

США играют роль медиатора в мирных переговорах Украины и России. Вашингтон не будет принуждать стороны подписывать сделку.
Как передает РБК-Украина, об этом госсекретарь США Марко Рубио заявил на совместной пресс-конференции с премьером Венгрии Виктором Орбаном.
Читайте также: США давили на Украину с требованием отказа от части Донбасса, - AFP
По словам Рубио, США - это единственная страна, которая смогла привлечь к переговорам Украину и Россию. Впервые за большое количество лет военные чиновники двух стран встретились для диалога.
"Все, что мы пытаемся сделать, это сыграть роль, если это возможно, в достижении соглашения. Мы не стремимся навязывать соглашение никому. Мы не пытаемся заставить кого-то принять соглашение, которое они не хотят принимать. Мы просто хотим им помочь", - сказал глава Госдепа.
Он подчеркнул, что война РФ против Украины наносит двум странам невероятный вред.
"Мы считаем, что это война, которая никогда не должна была состояться и должна закончиться как можно скорее", - добавил Рубио.
Госсекретарь обратил внимание, что его страна продолжит "делать все возможное для завершения войны", пока роль Вашингтона является положительной.
Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что США стремятся к завершению войны между Украиной и РФ до июня 2026 года и работают над формированием четкого графика переговорного процесса.
Он сказал, что американская сторона рассматривает возможность синхронного подписания всех ключевых соглашений, включая договоренности по безопасности, и может оказывать дипломатическое давление для соблюдения летнего дедлайна.
Украина в свою очередь настаивает на внедрении Sequence Plan - пошагового алгоритма с конкретными временными рамками выполнения обязательств.