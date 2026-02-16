Рубіо: США нікого не змушують погоджуватися на угоду щодо України
США відіграють роль медіатора в мирних переговорах України та Росії. Вашингтон не примушуватиме сторони підписувати угоду.
Як передає РБК-Україна, про це держсекретар США Марко Рубіо заявив на спільній пресконференції з прем'єром Угорщини Віктором Орбаном.
Читайте також: США тиснули на Україну з вимогою відмови від частини Донбасу, - AFP
За словами Рубіо, США - це єдина країна, яка змогла залучити до переговорів Україну та Росію. Вперше за велику кількість років військові чиновники двох країн зустрілися для діалогу.
"Усе, що ми намагаємося зробити, це зіграти роль, якщо це можливо, в досягненні угоди. Ми не прагнемо нав'язувати угоду нікому. Ми не намагаємося змусити когось прийняти угоду, яку вони не хочуть приймати. Ми просто хочемо їм допомогти", - сказав глава Держдепу.
Він підкреслив, що війна РФ проти України завдає двом країнам неймовірної шкоди.
"Ми вважаємо, що це війна, яка ніколи не повинна була відбутися і повинна закінчитися якомога швидше", - додав Рубіо.
Держсекретар звернув увагу, що його країна продовжить "робити все можливе для завершення війни", доки роль Вашингтона є позитивною.
Тиск США
Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський заявляв, що США прагнуть завершення війни між Україною і РФ до червня 2026 року і працюють над формуванням чіткого графіка переговорного процесу.
Він сказав, що американська сторона розглядає можливість синхронного підписання всіх ключових угод, включно з безпековими домовленостями, і може чинити дипломатичний тиск для дотримання літнього дедлайну.
Україна зі свого боку наполягає на впровадженні Sequence Plan - покрокового алгоритму з конкретними часовими рамками виконання зобов'язань.