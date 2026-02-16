Рубио: США никого не заставляют соглашаться на сделку по Украине
США играют роль медиатора в мирных переговорах Украины и России. Вашингтон не будет принуждать стороны подписывать сделку.
Как передает РБК-Украина, об этом госсекретарь США Марко Рубио заявил на совместной пресс-конференции с премьером Венгрии Виктором Орбаном.
По словам Рубио, США - это единственная страна, которая смогла привлечь к переговорам Украину и Россию. Впервые за большое количество лет военные чиновники двух стран встретились для диалога.
"Все, что мы пытаемся сделать, это сыграть роль, если это возможно, в достижении соглашения. Мы не стремимся навязывать соглашение никому. Мы не пытаемся заставить кого-то принять соглашение, которое они не хотят принимать. Мы просто хотим им помочь", - сказал глава Госдепа.
Он подчеркнул, что война РФ против Украины наносит двум странам невероятный вред.
"Мы считаем, что это война, которая никогда не должна была состояться и должна закончиться как можно скорее", - добавил Рубио.
Госсекретарь обратил внимание, что его страна продолжит "делать все возможное для завершения войны", пока роль Вашингтона является положительной.
Давление США
Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что США стремятся к завершению войны между Украиной и РФ до июня 2026 года и работают над формированием четкого графика переговорного процесса.
Он сказал, что американская сторона рассматривает возможность синхронного подписания всех ключевых соглашений, включая договоренности по безопасности, и может оказывать дипломатическое давление для соблюдения летнего дедлайна.
Украина в свою очередь настаивает на внедрении Sequence Plan - пошагового алгоритма с конкретными временными рамками выполнения обязательств.