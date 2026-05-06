Рубио надеется, что Китай надавит на Тегеран для разблокирования Ормузского пролива

08:15 06.05.2026 Ср
3 мин
Госсекретарь США отмечает, что блокада морских путей Ираном вредит и китайской экономике
aimg Юлия Маловичко
Рубио надеется, что Китай надавит на Тегеран для разблокирования Ормузского пролива Фото: госсекретарь США Марко Рубио (Getty Images)
Государственный секретарь США Марко Рубио призвал Китай непосредственно передать министру иностранных дел Ирана Аббасу Арагчи, который находится в Пекине, что продолжение вражды в Ормузе приведет к глобальной изоляции Тегерана.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

"Я надеюсь, что китайцы скажут ему то, что ему нужно сказать, а именно: то, что вы делаете в проливах, приводит к вашей глобальной изоляции. Вы здесь плохие. Вам не следует взрывать корабли. Вам не следует минировать", - сказал Рубио, обвинив Иран в "попытке держать мировую экономику в заложниках".

Визит Арагчи в Китай происходит накануне визита президента Дональда Трампа туда на следующей неделе. С точки зрения торговли, Рубио утверждал, что Китай и Соединенные Штаты взаимно выгодны от остановки Ирана.

"Очевидно, что Китай имеет экспортно-ориентированную экономику. Это означает, что они зависят от других стран, которые покупают у них. Ну, вы не можете покупать у них, если не можете туда доставить товар, и вы не можете покупать у них, если ваша экономика разрушается из-за того, что делает Иран", - сказал Рубио.

Госсекретарь США также отметил, что Пекин также страдает в экономическом смысле из-за иранской блокады.

"Китай заинтересован в том, чтобы Иран прекратил закрывать проливы; это также вредит Китаю", - заявил он.

Хотя Рубио обращался в Министерство финансов США с вопросами о санкциях, он предупредил, что Китай понесет последствия, если их проигнорирует.

Противостояние в Ормузском проливе

Как известно, несмотря на перемирие между Ираном и США морская блокада Тегерана в Ормузском проливе до сих пор продолжается. Более того, Иран собирает плату за разрешения кораблям свободно передвигаться, что также возмущает Штаты.

Однако самые масштабные негативные последствия от иранской блокады связаны с ценами на нефть, которые, в свою очередь, формируют цепь подорожания во всех других аспектах по всему миру.

Рост цен на бензин в США, который является непосредственным следствием иранской блокады на воде, является совершенно нежелательным фактором незадолго до выборов в Америке, из-за чего Трамп так же нервничает.

Поэтому Штаты инициировали представление резолюции в ООН, одобрение которой заставило бы Тегеран разблокировать пролив для свободного судоходства.

В то же время цены на нефть падают вторые сутки подряд после заявлений Трампа о значительном прогрессе в переговорах с Ираном. В ночь на 6 мая по киевскому времени стало известно о прекращении операции США в Иране под названием "Эпическая ярость".

Приостановил Трамп и только что созданный проект "Свобода" в Ормузском проливе, направленный на проход судов.

