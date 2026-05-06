Ціни на нафту продовжують знижуватись через заяву Трампа щодо Ірану

Зазначається, що на початку тижня ціни на нафту різко зросли: еталонна Brent перевищувала 114 доларів за барель після атак і інцидентів у регіоні, що поставили під загрозу близько 20% світових морських перевезень нафти.

Втім, згодом котирування частково продемонстрували падіння. Зокрема, Brent опускалася приблизно до 109-110 доларів, а WTI - до близько 102 доларів. Такі ціни - наслідок сигналів про збереження перемир’я між Іраном та США та кроків Вашингтону для стабілізації судноплавства.

Як пише видання, ринок також реагує на суперечливі новини: з одного боку - військові ризики та атаки на інфраструктуру, з іншого - спроби забезпечити безпечний прохід танкерів і уникнути повномасштабного конфлікту.

Аналітики зазначають, що премія за ризик залишається високою, адже ситуація в регіоні залишається нестабільною і може швидко погіршитися. Водночас будь-які ознаки деескалації одразу тиснуть на ціни.

Додатковий фактор - очікування щодо попиту та глобальної економіки. Попри геополітичну напругу, сильні корпоративні результати в США підтримують фінансові ринки і частково стримують паніку серед інвесторів.

Експерти попереджають: подальша динаміка нафтового ринку залежатиме насамперед від розвитку конфлікту в Перській затоці, а також від того, чи вдасться уникнути перебоїв у поставках.