Чекає доля СРСР. ЗМІ дізнались, яке попередження глава ЦРУ привіз до Москви

Російська економіка опинилася під загрозою краху за сценарієм СРСР, а ситуація на фронті зайшла у глухий кут. Таке застереження Кремль отримав від американської розвідки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на видання Frankfurter Allgemeine Zeitung .

Глава ЦРУ Джон Реткліфф під час візиту до Москви передав російському керівництву попередження щодо реального стану економіки РФ. Інформація про це стала відома західним партнерам зі звітів американської розвідки.

Видання зазначає, що ключова загроза для Кремля полягає не лише у бойових діях на Донбасі чи ударах безпілотників по території Росії.

"У військовому плані ситуація зводиться до патової. Але в економічному плані Росія не впорається. Економіка зазнає краху, як це сталося в Радянському Союзі наприкінці холодної війни", - йдеться у матеріалі.

Політика США та позиція Трампа

Журналісти зазначають, що саме ці висновки розвідки формують поточну політику Вашингтона щодо України. Через це російському керівництву не варто розраховувати, що президент США Дональд Трамп припинить підтримку України.

Головна вимога США до Кремля зараз полягає у заклику: "Ведіть переговори!".

Сумніви щодо саміту G20

За даними джерел видання, у німецьких дипломатичних колах є серйозні сумніви щодо того, чи приїде російський диктатор на саміт "Великої двадцятки" (G20), який має відбутися у грудні у Флориді.

Аналітики припускають, що Путін може розраховувати на здобуття певних військових переваг протягом зимового періоду, аби спробувати покращити свої позиції перед можливим початком перемовин.

Візит Реткліффа до Москви

Нагадаємо, 25 серпня Джон Реткліфф прибув до Москви з неанонсованим візитом, у межах якого провів низку зустрічей.