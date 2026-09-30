Росія не зацікавлена у переговорах: Мерц про зустріч глав МЗС Німеччини та РФ
Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що Росія не зацікавлена брати участь у реальних мирних переговорах. На цьому фоні він пообіцяв продовжити підтримку України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на NTV.
Видання пише, що глава німецького уряду розглядає нещодавню зустріч міністра закордонних справ Німеччини Йоханна Вадефуля з главою МЗС РФ Сергієм Лавровим як доказ небажання Москви брати участь у серйозних мирних переговорах.
"Наступна оцінка Росією цієї зустрічі показала, що Росія явно зовсім не зацікавлена у серйозних переговорах на даний час. Тому ми докладемо всіх зусиль, щоб продовжувати допомагати та підтримувати Україну", - сказав він.
Канцлер Німеччини додав, що мова "не тільки про військову, а й політичну, фінансову" та економічну сфери.
Що передувало
Нагадаємо, що в суботу на Вадефуль та Лаврів провели зустріч на полях Генасамблеї ООН у Нью-Йорку. Під час цієї зустрічі глава МЗС Німеччини закликав Росію припинити гібридні атаки та відмовитися від подальшої ескалації проти Німеччини, Європи та НАТО.
Він також дав зрозуміти, що повернення до конструктивного діалогу можливе у разі припинення війни РФ проти України.
Зазначимо, що незважаючи на заяву серця, Вадефуль сказав учора, що переговори щодо завершення війни в Україні незабаром можуть бути відновлені. Він наголосив, що Німеччина має брати участь у них.