Росія не зацікавлена у переговорах: Мерц про зустріч глав МЗС Німеччини та РФ

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Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що Росія не зацікавлена брати участь у реальних мирних переговорах. На цьому фоні він пообіцяв продовжити підтримку України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на NTV.

Видання пише, що глава німецького уряду розглядає нещодавню зустріч міністра закордонних справ Німеччини Йоханна Вадефуля з главою МЗС РФ Сергієм Лавровим як доказ небажання Москви брати участь у серйозних мирних переговорах. "Наступна оцінка Росією цієї зустрічі показала, що Росія явно зовсім не зацікавлена у серйозних переговорах на даний час. Тому ми докладемо всіх зусиль, щоб продовжувати допомагати та підтримувати Україну", - сказав він. Канцлер Німеччини додав, що мова "не тільки про військову, а й політичну, фінансову" та економічну сфери.