Рубіо розповів, що буде далі, якщо Іран не укладе угоду зі США

10:41 28.04.2026 Вт
2 хв
Держсекретар натякнув на нові жорсткі кроки Вашингтона
aimg Ірина Глухова
Рубіо розповів, що буде далі, якщо Іран не укладе угоду зі США Фото: державний секретар США Марко Рубіо (Getty Images)

Державний секретар США Марко Рубіо заявив про можливе посилення санкційного тиску на Іран у разі відсутності домовленостей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його інтерв’ю для Fox News.

Читайте також: Пакистан назвав умову для відновлення прямих переговорів між США та Іраном, - Reuters

Відповідаючи на запитання про можливі подальші кроки у разі провалу переговорів, Рубіо наголосив, що остаточне рішення залежить від президента США Дональда Трампа.

"Це рішення президента США Дональда Трампа. Рівень санкцій проти Ірану надзвичайний, рівень тиску на Іран надзвичайний, і я думаю, що можна задіяти більше", - заявив він.

Переговори США та Ірану

Після першого раунду переговорів між США та Іраном, які проходили за посередництва Пакистану, сторонам не вдалося досягти домовленості щодо припинення війни.

За словами віцепрезидента США Джей Ді Венса, Тегеран наразі не готовий відмовитися від своєї ядерної програми.

Другий раунд переговорів був запланований на вихідні в Ісламабаді, однак 25 квітня президент США Дональд Трамп скасував поїздку спецпредставника Стіва Віткоффа та свого зятя Джареда Кушнера до Пакистану.

Він пояснив це тим, що американській делегації "немає сенсу летіти 18 годин", оскільки США "мають усі карти" у переговорах з Іраном.

Попри відсутність офіційної зустрічі, ЗМІ повідомляють, що США та Іран продовжують неформальні контакти.

За їхніми даними, сторони можуть бути ближчими до потенційної угоди, ніж здається, хоча ризик зриву процесу та відновлення конфлікту зберігається.

Раніше Axios повідомило, що Іран представив США нову пропозицію про припинення війни.

Вона передбачає відновлення Ормузької протоки (включно зі скасуванням блокади з боку США), при цьому ядерні переговори Тегеран пропонує відкласти на пізніший етап.

