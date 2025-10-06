Рубіо розкрив, кого республіканці можуть висунути в президенти після Трампа

Під час бесіди ведуча сказала, що, виходячи зі слів низки джерел, президент США Дональд Трамп висунув Рубіо як можливого наступника свого руху MAGA (Make American great again).

У зв'язку з цим у Рубіо запитали, чи піде він на вибори у 2028 році, якщо Трамп цього захоче. Однак, на думку держсекретаря США, рух очолить інша людина.

"Я вважаю, що наступним кандидатом від Республіканської партії буде віцепрезидент (США Джей Ді Венс - ред.), якщо він вирішить балотуватися. Він мій хороший друг і відмінно справляється зі своїми обов'язками", - заявив Рубіо.

Також він додав, що у них чудова команда і всі вони працюють на президента.

Напередодні запитання ведуча зазначила, що за словами низки джерел, робота Рубіо - це зовнішня політика. Однак і у внутрішній політиці немає галузі, в якій він би не володів певними знаннями або здатністю давати слушні поради. З цієї причини держсекретар прояснив питання його роботи і роботи Трампа.

"Давайте прояснимо це, добре? Робота президента і моя - це те, що люди іноді плутають. Наша робота - реалізувати програму президента. Чи можемо ми давати поради? Чи можемо ми пропонувати ідеї? Так. Але в кінцевому підсумку він (Трамп - ред.), людина, яку обрали американці", - резюмував Марко Рубіо.