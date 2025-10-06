Рубіо розкрив, кого республіканці можуть висунути в президенти після Трампа

Держсекретар США Марко Рубіо озвучив, хто стане наступним кандидатом на пост президента США від Республіканської партії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його інтерв'ю для Fox News.
Під час бесіди ведуча сказала, що, виходячи зі слів низки джерел, президент США Дональд Трамп висунув Рубіо як можливого наступника свого руху MAGA (Make American great again).
У зв'язку з цим у Рубіо запитали, чи піде він на вибори у 2028 році, якщо Трамп цього захоче. Однак, на думку держсекретаря США, рух очолить інша людина.
"Я вважаю, що наступним кандидатом від Республіканської партії буде віцепрезидент (США Джей Ді Венс - ред.), якщо він вирішить балотуватися. Він мій хороший друг і відмінно справляється зі своїми обов'язками", - заявив Рубіо.
Також він додав, що у них чудова команда і всі вони працюють на президента.
Напередодні запитання ведуча зазначила, що за словами низки джерел, робота Рубіо - це зовнішня політика. Однак і у внутрішній політиці немає галузі, в якій він би не володів певними знаннями або здатністю давати слушні поради. З цієї причини держсекретар прояснив питання його роботи і роботи Трампа.
"Давайте прояснимо це, добре? Робота президента і моя - це те, що люди іноді плутають. Наша робота - реалізувати програму президента. Чи можемо ми давати поради? Чи можемо ми пропонувати ідеї? Так. Але в кінцевому підсумку він (Трамп - ред.), людина, яку обрали американці", - резюмував Марко Рубіо.
Нагадаємо, у березні 2025 року видання Axios писало, що багато людей із давніх помічників і прихильників Трампа, бачать Джей Ді Венса наступним кандидатом на пост президента США від республіканців.
Вони вважають, що Трамп розв'язав стару Республіканську партію, а Венс може завершити будівництво нової.
Крім того, кілька місяців тому і сам Джей Ді Венс заявив, що готовий стати главою держави. Але зазначив, що за умови, якщо з Дональдом Трампом щось трапиться.
Детальніше про те, хто такий Джей Ді Венс і що про нього відомо - читайте в матеріалі РБК-Україна.