Рубио раскрыл, кого республиканцы могут выдвинуть в президенты после Трампа

В ходе беседы ведущая сказала, что исходя из слов ряда источников, президент США Дональд Трамп выдвинул Рубио в качестве возможного преемника своего движения MAGA (Make American great again).

В связи с этим у Рубио спросили, пойдет ли он на выборы в 2028 году, если Трамп этого захочет. Однако, по мнению госсекретаря США, движение возглавит другой человек.

"Я полагаю, что следующим кандидатом от Республиканской партии будет вице-президент (США Джей Ди Вэнс - ред.), если он решит баллотироваться. Он мой хороший друг и отлично справляется со своими обязанностями", - заявил Рубио.

Также он добавил, что у них отличная команда и все они работают на президента.

Накануне вопроса ведущая отметила, что по словам ряда источников, работа Рубио - это внешняя политика. Однако и во внутренней политике нет области, в которой он бы не обладал определенными знаниями или способностью давать дельные советы. По этой причине госсекретарь прояснил вопрос его работы и работы Трампа.

"Давайте проясним это, хорошо? Работа президента и моя - это то, что люди иногда путают. Наша работа - реализовать программу президента. Можем ли мы давать советы? Может ли мы предлагать идеи? Да. Но в конечном итоге он (Трамп - ред.), человек, которого избрали американцы", - резюмировал Марко Рубио.