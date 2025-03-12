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Рубіо про припинення вогню: моніторити сучасну війну легше, ніж колись раніше

Середа 12 березня 2025 14:56
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Рубіо про припинення вогню: моніторити сучасну війну легше, ніж колись раніше Фото: Марко Рубіо, державний секретар Сполучених Штатів Америки (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Припинення вогню на лінії фронту в Україні можна буде моніторити, оскільки в сучасних війнах це простіше робити, ніж колись раніше.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на державного секретаря Сполучених Штатів Америки (США) Марко Рубіо під час брифінгу.

"Цікава річ щодо сучасної війни - в тому, що моніторити її легше, ніж колись раніше. Є дуже багато "очей" на землі і зверху, комерційні супутники...Буде досить важко приховати удари дронами, ракетами, балістикою, артилерією. Ми вважаємо, що це (припинення вогню, - ред.) можна буде моніторити", - заявив Рубіо.

Державний секретар США закликав сподіватись на те, що Російська Федерація (РФ), своєю чергою, також погодиться на припинення вогню. Вже після цього потрібно буде вирішити, кому Київ та Москва довірять моніторинг вогню зі стрілецької зброї "на землі". З останнім, як вважає Рубіо, проблем виникнути не повинно.

Пропозиція щодо повного припинення вогню

Вчора, 11 березня, у Саудівській Аравії відбулись переговори української та американської делегацій, під час яких сторони дійшли низки домовленостей:

Тим часом політолог Олег Саакян вважає, що сценарій із повним припиненням вогню не є найкращим, оскільки його важко моніторити. Водночас пропозицію Штатів, на його думку, є "розтяжкою" не лише для диктатора Володимира Путіна, але й для голови Білого дому Дональда Трампа.

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