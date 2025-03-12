Рубио о прекращении огня: мониторить современную войну легче, чем когда-то раньше

Прекращение огня на линии фронта в Украине можно будет мониторить, поскольку в современных войнах это проще делать, чем когда-то раньше.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на государственного секретаря Соединенных Штатов Америки (США) Марко Рубио во время брифинга.

"Интересная вещь относительно современной войны - в том, что мониторить ее легче, чем когда-то раньше. Есть очень много "глаз" на земле и сверху, коммерческие спутники...Будет довольно трудно скрыть удары дронами, ракетами, баллистикой, артиллерией. Мы считаем, что это (прекращение огня, - ред.) можно будет мониторить", - заявил Рубио.

Государственный секретарь США призвал надеяться на то, что Российская Федерация (РФ), в свою очередь, также согласится на прекращение огня. Уже после этого нужно будет решить, кому Киев и Москва доверят мониторинг огня из стрелкового оружия "на земле". С последним, как считает Рубио, проблем возникнуть не должно.

Предложение о полном прекращении огня

Вчера, 11 марта, в Саудовской Аравии состоялись переговоры украинской и американской делегаций, во время которых стороны пришли к ряду договоренностей:

Между тем политолог Олег Саакян считает, что сценарий с полным прекращением огня не является лучшим, поскольку его трудно мониторить. В то же время предложение Штатов, по его мнению, является "растяжкой" не только для диктатора Владимира Путина, но и для главы Белого дома Дональда Трампа.