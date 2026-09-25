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РФ вранці вдарила по багатоповерхівці у Києві, загинула дитина (фото)

08:42 25.09.2026 Пт
2 хв
aimg Олена Чупровська
РФ вранці вдарила по багатоповерхівці у Києві, загинула дитина (фото) Фото: РФ вдарила по будинку у Києві (https://t.me/gunpKyiv)
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Вранці 25 вересня у Києві ворожий дрон влучив у багатоповерхівку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Київську міську військову адміністрацію та міського голову Віталія Кличка.

"За попередньою інформацією, у Печерському ройоні внаслідок падіння БпЛА пошкоджено житловий будинок. Служби слідують на місце події", - йдеться у повідомленні КМВА.

За даними Повітряних сил ЗСУ, столицю атакував реактивний "Шахед". Про його перебування над містом ПС повідомляли близько 8 ранку.

Очевидці у соцмережах повідомляють, що на місці удару виникла пожежа.

Віталій Кличко уточнив, що влучання було у будинок на рівні 7-10 поверхів.

Оновлено. У КМВА уточнили, що наразі відомо про одну постраждалу людину унаслідок атаки.

Оновлено о 09:08

Унаслідок удару загинув 14-річний хлопець.

Троє постраждалих наразі в столиці від атаки ворога 25 вересня. Всіх поранених медики госпіталізували. Один постраждалий - у тяжкому стані.

Оновлено о 09:32.

У поліції показали фото будинку у Печерському районі, в який влучив "Шахед".

Фото: наслідки удару по Києву (https://t.me/gunpKyiv)

"Щонайменше семеро мешканців отримали поранення. Інформація щодо кількості потерпілих уточнюється", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, РБК-Україна повідомляло, що РФ в ніч на 25 вересня атакувала Україну майже 300 дронами. Частина з них - реактивні.

А обстріл Києва триває ще з ночі. Ворог влучив у 25-поверхівку в столиці, влучання було на рівні 4 поверху.

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