РФ вранці вдарила по багатоповерхівці у Києві, загинула дитина (фото)

Вранці 25 вересня у Києві ворожий дрон влучив у багатоповерхівку.

У поліції показали фото будинку у Печерському районі, в який влучив "Шахед".

Унаслідок удару загинув 14-річний хлопець. Троє постраждалих наразі в столиці від атаки ворога 25 вересня. Всіх поранених медики госпіталізували. Один постраждалий - у тяжкому стані.

Оновлено. У КМВА уточнили, що наразі відомо про одну постраждалу людину унаслідок атаки.

Віталій Кличко уточнив, що влучання було у будинок на рівні 7-10 поверхів.

Очевидці у соцмережах повідомляють, що на місці удару виникла пожежа.

За даними Повітряних сил ЗСУ , столицю атакував реактивний "Шахед". Про його перебування над містом ПС повідомляли близько 8 ранку.

"За попередньою інформацією, у Печерському ройоні внаслідок падіння БпЛА пошкоджено житловий будинок. Служби слідують на місце події", - йдеться у повідомленні КМВА.

Нагадаємо, РБК-Україна повідомляло, що РФ в ніч на 25 вересня атакувала Україну майже 300 дронами. Частина з них - реактивні.

А обстріл Києва триває ще з ночі. Ворог влучив у 25-поверхівку в столиці, влучання було на рівні 4 поверху.