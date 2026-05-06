Рубіо поїде до Папи Римського поговорити не лише за Трампа, а й за Кубу

"Між країнами виникають розбіжності, і я думаю, що один зі способів їх вирішення - це... братерство та справжній діалог", - сказав посол Браян Берч.

Він додав, що Рубіо та Лев XIV "проведуть відверту розмову про політику США, щоб розпочати діалог".

Пізніше держсекретар США заявив журналістам у Білому домі, що очікує обговорення з понтифіком питань, що стосуватимуться Куби та занепокоєння щодо релігійної свободи в усьому світі.

"Є багато про що поговорити з Ватиканом...Папа, очевидно, є намісником Христа, він римо-католик, але він також є главою національної держави", - сказав Рубіо.

Держсекретар США також ждодав, що Вашингтон насправді співпрацює з Католицькою Церквою щодо розподілу гуманітарної допомоги на Кубі.

"Ми поділяємо з Католицькою Церквою стурбованість щодо знищення релігійної свободи, переслідування християнських меншин, а також, знаєте, викликів, з якими стикаються християни в Африці", – сказав він.