Рубио поедет к Папе Римскому поговорить не только о Трампе, а и за Кубу

Государственный секретарь США Марко Рубио ожидает "откровенной" встречи с Папой Римским во время визита в Ватикан. Кроме темы спора понтифика с президентом Дональдом Трампом, чиновник затронет тему Кубы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
"Между странами возникают разногласия, и я думаю, что один из способов их решения - это... братство и настоящий диалог", - сказал посол Брайан Берч.
Он добавил, что Рубио и Лев XIV "проведут откровенный разговор о политике США, чтобы начать диалог".
Позже госсекретарь США заявил журналистам в Белом доме, что ожидает обсуждения с понтификом вопросов, касающихся Кубы и беспокойства на счет религиозной свободы во всем мире.
"Есть о многом поговорить с Ватиканом ... Папа, очевидно, является наместником Христа, он римо-католик, но он также является главой национального государства", - сказал Рубио.
Госсекретарь США также добавил, что Вашингтон на самом деле сотрудничает с Католической Церковью по распределению гуманитарной помощи на Кубе.
"Мы разделяем с Католической Церковью обеспокоенность относительно уничтожения религиозной свободы, преследования христианских меньшинств, а также, знаете, вызовов, с которыми сталкиваются христиане в Африке", - сказал он.
Относительно Кубы, как известно, США все чаще заявляли о возможном вторжении, а президент Доанльд Трамп говорил, что остров станет следующим после операции в Иране, о завершении которой он вот-вот заявил.
Также стоит вспомнить споры Папы Римского и Трампа. Как известно, понтифик не поддерживает войну в Иране и любые другие мировые конфликты, о чем неоднократно высказывался и призывал к миру.
Однако Трампу это не нравилось и он начал постить у себя в соцсетях немного острые слова о Папе Римском, получая при этом ответы со стороны понтифика. Больше об этом читайте в материале РБК-Украина.