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Рубіо назвав умову запрошення Зеленського на саміт G20

22:18 31.10.2026 Сб
2 хв
aimg Юлія Капітонова
Рубіо назвав умову запрошення Зеленського на саміт G20 Фото: Марко Рубіо, глава Держдепу США (Getty Images)
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Президент України Володимир Зеленський може відвідати саміт "Групи двадцяти", якщо отримає відповідне запрошення від американського колеги Дональда Трампа.

Про це заявив глава Держдепу США Марко Рубіо, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News.

Журналісти поцікавилися у Рубіо, чи планує американська влада запросити Зеленського на саміт G20, який відбудеться 14-15 грудня в Маямі.

Що важливо розуміти, запрошення на захід уже отримав російський диктатор Володимир Путін.

У відповідь держсекретар США наголосив, що рішення щодо участі українського лідера має ухвалити президент Дональд Трамп.

"Це зустріч на рівні лідерів, тому відповідне рішення залишається за президентом. Я б не відкидав такої можливості, особливо якщо його (Зеленського - ред.) участь може сприяти досягненню позитивного результату", - заявив Рубіо.

Він також чітко дав зрозуміти, що фінальне рішення з цього приводу досі не ухвалене.

Нагадаємо, у вересні Сполучені Штати запросили главу Кремля на грудневий саміт G20 у Маямі. Там він потенційно міг би зустрітися з американським президентом Дональдом Трампом.

Після цього Зеленський закликав Путіна провести особисту зустріч під час цієї політичної події, однак російський диктатор відмовився.

Сам Трамп також раніше говорив, що не знає, чи погодиться російський президент на тристоронню зустріч із Зеленським у Маямі.

До речі, 31 жовтня Марко Рубіо заявив, що Трамп і Путін домовляються про нові переговори.

Також нещодавно Трамп анонсував швидку зустріч із Зеленським та Путіним.

Окрім того, президент США виступив з новою заявою про завершення війни в Україні.

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