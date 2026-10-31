ua en ru
Сб, 31 октября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Спорт Wave Styler Спецпроекты
Олешки Графики отключения света Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Спорт Футбол Баскетбол Теннис Бокс
Wave Инсайдер Стиль Велнес Культура Путешествия Вкус Звезды
Styler Люди Тренды Полезное Вкусно Гороскопы
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » В мире

Рубио назвал условие для приглашения Зеленского на саммит G20

22:18 31.10.2026 Сб
2 мин
aimg Юлия Капитонова
Рубио назвал условие для приглашения Зеленского на саммит G20 Фото: Марко Рубио, глава Госдепа США (Getty Images)
Додати як бажане джерело в Google

Президент Украины Владимир Зеленский может посетить саммит "Группы двадцати", если получит соответствующее приглашение от американского коллеги Дональда Трампа.

Об этом заявил глава Госдепа США Марко Рубио, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News.

Журналисты поинтересовались у Рубио, планируют ли американские власти пригласить Зеленского на саммит G20, который состоится 14-15 декабря в Майами.

При этом приглашение на мероприятие уже получил российский диктатор Владимир Путин.

В ответ госсекретарь США подчеркнул, что решение об участии украинского лидера должен принять президент Дональд Трамп.

"Это встреча на уровне лидеров, поэтому соответствующее решение остается за президентом. Я бы не исключал такой возможности, особенно если его (Зеленского - ред.) участие может способствовать достижению положительного результата", - заявил Рубио.

Он также дал понять, что окончательное решение по этому вопросу пока не принято.

Напомним, в сентябре Соединенные Штаты пригласили главу Кремля на декабрьский саммит G20 в Майами. Там он потенциально мог бы встретиться с американским президентом Дональдом Трампом.

После этого Зеленский предложил Путину провести личную встречу в рамках саммита, однако российский диктатор отказался.

Сам Трамп ранее также заявлял, что не знает, согласится ли российский президент на трехстороннюю встречу с Зеленским в Майами.

Кстати, 31 октября Марко Рубио заявил, что Трамп и Путин договариваются о новых переговорах .

Также недавно Трамп анонсировал встречу с Зеленским и Путиным .

Кроме того, президент США выступил с новым заявлением о завершении войны в Украине.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Владимир Путин Война России против Украины Мирные переговоры Владимир Зеленский Марко Рубио
Новости
Зеленский и Эрдоган обсудили привлечение Анкары к переговорам и встречу в Турции
Зеленский и Эрдоган обсудили привлечение Анкары к переговорам и встречу в Турции
Аналитика
Повлияют ли выборы в Израиле на начало новой войны с Ираном: блиц с зампосла Милой Цур
Милан Леличруководитель рубрик Политика и Мир Повлияют ли выборы в Израиле на начало новой войны с Ираном: блиц с зампосла Милой Цур