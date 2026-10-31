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Трамп і Путін домовляються про нові переговори

20:19 31.10.2026 Сб
1 хв
aimg Юлія Капітонова
Трамп і Путін домовляються про нові переговори Фото: Дональд Трамп і Володимир Путін (Getty Images)
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Нові переговори президента США Дональда Трампа та російського диктатора Володимира Путіна можуть відбутися вже за кілька тижнів.

Про це заявив глава американського Держдепу Марко Рубіо, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ANSA.

Державний секретар США повідомив, що провів переговори з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим.

За словами американського дипломата, у центрі їхньої уваги була потенційна зустріч Трампа та Путіна.

Як пояснив Рубіо, нові переговори можуть відбутися під час саміту Азійсько-Тихоокеанського економічного співробітництва (АТЕС). Що важливо розуміти, він запланований на 18-19 листопада в Китаї.

"Ми коротко обговорили можливість зустрічі наших лідерів для переговорів на саміті АТЕС наступного місяця", - заявив шеф американської дипломатії.

Рубіо також додав, що поки достеменно невідомо, чи прибуде глава Кремя на саміт G20 у Маямі.

До речі, Трамп нещодавно заявив, що планує провести швидку зустріч із українським колегою Володимиром Зеленським і російським диктатором Володимиром Путіним. Попри це, очільник Білого дому досі не розкрив, де та коли можуть відбутися ці перемовини.

Нагадаємо, нещодавно Трамп виступив з новою заявою про завершення війни в Україні.

Також стало відомо, що глава Білого дому може відтермінувати постачання ракет Patriot в Україну до виборів в США.

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Дональд Трамп Володимир Путін Марко Рубіо
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