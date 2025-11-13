Рубіо назвав ключову мету випробувань ядерної зброї у США

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп обіцяв провести випробування ядерної зброї, щоб переконатися у її безпеці.

Про це заявив держсекретар Марко Рубіо, повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Держдепартаменту США.

За його словами, Вашингтон хоче також випробувати засоби доставки озброєння. За словами політика, інші країни "роблять те саме". "На рівні з іншими країнами, які це роблять, ми повинні переконатися, що ці штуки працюють і вони безпечні", - заявив Рубіо. Він також додав, що США давно непокоїть, як швидко розвиває свою ядерну програму Китай. За його словами, Пекін демонструє "найшвидше в історії людства нарощування військового потенціалу".