Рубіо накинувся зі звинуваченнями на CNN після матеріалу про нього і Віткоффа
Державний секретар США Марко Рубіо звинуватив CNN у поширенні пліток. Так він відреагував на матеріал мовника про нього та спецпредставника президента США Стіва Віткоффа.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Рубіо в X (Twitter).
"CNN - це антитрампівський таблоїд пліток, який використовує малодостовірні джерела, щоб генерувати кліки і намагається створити проблеми", - написав державник секретар США.
Рубіо заявив, що Віткофф - "один з тих, з ким працює найближче у своїй команді". Він назвав авторів CNN "жалюгідними людьми".
CNN опублікував матеріал про те, що Марко Рубіо "лобіював" посаду держсекретаря США після того, як його не обрали віцепрезидентом. Мовник зазначив, що Рубіо не врахував Стіва Віткоффа і його вплив на Дональда Трампа.
У коментарі мовнику неназваний сенатор, який спілкується з Рубіо, заявив, що той нібито розчарований. CNN з посиланням на джерело написало, що держсекретар "відчуває себе не в своїй тарілці через те, як Білий дім мінімізував його роль".
Зазначимо, що Стів Віткофф обіймає посаду спецпредставника президента США з питань Близького Сходу і став учасником процесу з врегулювання війни РФ проти України.
Його участь у переговорному процесі була неочікуваною, оскільки ще до інавгурації Трамп оголосив генерала у відставці Кіт Келлога спецпредставником з питань Росії та України. Однак зараз його роль у переговорному процесі обмежили.
Віткофф, як пояснювали у Білому домі, відповідає за контакти з російською стороною. З моменту свого призначення він двічі літав до Москви і зустрівся з диктатором Володимиром Путіним. Більше про Віткоффа - у матеріалі РБК-Україна.
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