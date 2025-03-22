Рубио набросился с обвинениями на CNN после материала о нем и Уиткоффе
Государственный секретарь США Марко Рубио обвинил CNN в распространении сплетен. Так он отреагировал на материал вещателя о нем и спецпредставителе президента США Стиве Уиткоффе.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Рубио в X (Twitter).
"CNN - это антитрамповский таблоид сплетен, который использует малодостоверные источники, чтобы генерировать клики и пытается создать проблемы", - написал государственный секретарь США.
Рубио заявил, что Уиткофф - "один из тех, с кем работает ближе всего в своей команде". Он назвал авторов CNN "жалкими людьми".
CNN опубликовал материал о том, что Марко Рубио "лоббировал" должность госсекретаря США после того, как его не избрали вице-президентом. Вещатель отметил, что Рубио не учел Стива Уиткоффа и его влияние на Дональда Трампа.
В комментарии вещателю неназванный сенатор, который общается с Рубио, заявил, что тот якобы разочарован. CNN со ссылкой на источник написало, что госсекретарь "чувствует себя не в своей тарелке из-за того, как Белый дом минимизировал его роль".
Отметим, что Стив Уиткофф занимает должность спецпредставителя президента США по вопросам Ближнего Востока и стал участником процесса по урегулированию войны РФ против Украины.
Его участие в переговорном процессе было неожиданным, поскольку еще до инаугурации Трамп объявил генерала в отставке Кит Келлога спецпредставителем по вопросам России и Украины. Однако сейчас его роль в переговорном процессе ограничили.
Уиткофф, как объясняли в Белом доме, отвечает за контакты с российской стороной. С момента своего назначения он дважды летал в Москву и встретился с диктатором Владимиром Путиным. Больше об Уиткоффе - в материале РБК-Украина.
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