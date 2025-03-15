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Трамп призначив Келлога спецпосланцем в Україні: яке його завдання

Субота 15 березня 2025 21:08
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Трамп призначив Келлога спецпосланцем в Україні: яке його завдання Фото: Кіт Келлог (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

Президент США Дональд Трамп призначив генерала Кіта Келлога спецпосланцем в Україні. Тепер він безпосередньо спілкуватиметься з українським керівництвом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пост Трампа в його соцмережі Truth Social.

"Я радий повідомити вам, що генерал Кіт Келлогг призначений спеціальним посланником в Україні. Генерал Келлог, вельмишановний військовий експерт, працюватиме безпосередньо з президентом Зеленським та українським керівництвом", - ідеться в повідомленні.

Трамп зазначив, що Келлог добре знає українське керівництво, і між сторонами склалися дуже хороші робочі відносини.

"Вітаємо генерала Келлога", - резюмував він.

Нагадаємо, що Кіт Келлог, будучи спецпредставником Трампа з питань України та Росії, займався питанням завершення війни. Однак днями, в ЗМІ з'явилася інформація, що його відсторонили від участі у високорівневих переговорах про припинення війни. Причиною стало невдоволення Москви його проукраїнською позицією.

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Сполучені Штати Америки Дональд Трамп Кіт Келлог
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