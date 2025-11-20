Рубіо про "мирний план" щодо України: обидві сторони повинні погодитися на поступки

Державний секретар США Марко Рубіо підтвердив розробку "потенційних ідей" для припинення війни Росії проти України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис Рубіо у соцмережі Х.
За словами Рубіо, щоб зупинити війну в Україні, необхідний "широкий обмін серйозними та реалістичними ідеями".
Водночас він наголосив, що досягнення тривалого миру можливе лише за умови, що обидві сторони погодяться на поступки.
"Для досягнення тривалого миру обидві сторони повинні погодитися на складні, але необхідні поступки. Саме тому ми розробляємо і будемо продовжувати розробляти перелік потенційних ідей для припинення цієї війни на основі пропозицій обох сторін конфлікту", - зазначив держсекретар США.
Нагадаємо, раніше стало відомо, що американські чиновники таємно консультуються з російськими для розробки нового "мирного плану" щодо України.
План нібито має складатися з 28 пунктів. Він передбачає виконання максималістських вимог Кремля, зокрема, відмову України від частини територій і деяких видів озброєнь та скорочення чисельності ЗСУ.
При цьому в західних ЗМІ з'явилася інформація, що пропозиції розробляли без участі України. Її планують поставити перед фактом - ініціативу 20 листопада має представити в Києві американська делегація.
Журналіст Financial Times Крістофер Міллер написав, що Україні надіслали термінову пропозицію від посланця російського диктатора Кирила Дмитрієва та спецпредставника президента США Стіва Віткоффа. Її передали секретарю Ради нацбезпеки і оборони України Рустему Умєрову. Така пропозиція "фактично рівносильна капітуляції України".