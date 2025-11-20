Рубио о "мирном плане" по Украине: обе стороны должны согласиться на уступки

Государственный секретарь США Марко Рубио подтвердил разработку "потенциальных идей" для прекращения войны России против Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пост Рубио в соцсети Х.
По словам Рубио, чтобы остановить войну в Украине, необходим "широкий обмен серьезными и реалистичными идеями".
В то же время он подчеркнул, что достижение длительного мира возможно лишь при условии, что обе стороны согласятся на уступки.
"Для достижения прочного мира обе стороны должны согласиться на сложные, но необходимые уступки. Именно поэтому мы разрабатываем и будем продолжать разрабатывать перечень потенциальных идей для прекращения этой войны на основе предложений обеих сторон конфликта", - отметил госсекретарь США.
Напомним, ранее стало известно, что американские чиновники тайно консультируются с российскими для разработки нового "мирного плана" по Украине.
План якобы должен состоять из 28 пунктов. Он предусматривает выполнение максималистских требований Кремля, в частности, отказ Украины от части территорий и некоторых видов вооружений и сокращение численности ВСУ.
При этом в западных СМИ появилась информация, что предложения разрабатывали без участия Украины. Ее планируют поставить перед фактом - инициативу 20 ноября должна представить в Киеве американская делегация.
Журналист Financial Times Кристофер Миллер написал, что Украине прислали срочное предложение от посланника российского диктатора Кирилла Дмитриева и спецпредставителя президента США Стива Уиткоффа. Его передали секретарю Совета нацбезопасности и обороны Украины Рустему Умерову. Такое предложение "фактически равносильно капитуляции Украины".