Рубіо не буде присутній на переговорах з Росією в Стамбулі

Рубіо також заявив, що не очікує прориву в переговорах щодо війни в Україні, доки президенти США Дональд Трамп і російський диктатор Володимир Путін не зустрінуться "віч-на-віч".

"Ми почекаємо, щоб побачити, що станеться завтра, а потім буде ухвалено рішення щодо термінів і щодо того, коли і де відбуватимуться ці зустрічі", - сказав Рубіо.

Ймовірно, Рубіо не буде на перемовинах через те, що росіяни направили делегацію "нижчого рівня".

Водночас держсекретар США сказав, що зустрінеться 16 травня з главою МЗС України Андрієм Сибігою та представниками української делегації.

Переговори в Стамбулі

Раніше Путін проігнорував вимогу України та ЄС щодо негайного припинення вогню. Натомість він запропонував відновити переговори за умовами 2022 року.

Президент України Володимир Зеленський відповів на пропозицію Путіна щодо відновлення прямих переговорів між Україною та РФ. Зеленський заявив, що чекатиме 15 травня на Путіна у Туреччині.

Однак той проігнорував пропозицію Зеленського. Пізніше стало відомо, що Путін на переговори замість себе відправив делегацію низького рівня на чолі з помічником диктатора Володимиром Мединським.