Рубио не будет присутствовать на переговорах с Россией в Стамбуле

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что не будет присутствовать на переговорах России и Украины в пятницу, 16 мая.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.
Рубио также заявил, что не ожидает прорыва в переговорах по войне в Украине, пока президенты США Дональд Трамп и российский диктатор Владимир Путин не встретятся "лицом к лицу".
"Мы подождем, чтобы увидеть, что произойдет завтра, а затем будет принято решение о сроках и о том, когда и где будут проходить эти встречи", - сказал Рубио.
Вероятно, Рубио не будет на переговорах из-за того, что россияне направили делегацию "низшего уровня".
В то же время госсекретарь США сказал, что встретится 16 мая с главой МИД Украины Андреем Сибигой и представителями украинской делегации.
Ранее Путин проигнорировал требование Украины и ЕС о немедленном прекращении огня. Вместо этого он предложил возобновить переговоры по условиям 2022 года.
Президент Украины Владимир Зеленский ответил на предложение Путина о возобновлении прямых переговоров между Украиной и РФ. Зеленский заявил, что будет ждать 15 мая Путина в Турции.
Однако тот проигнорировал предложение Зеленского. Позже стало известно, что Путин на переговоры вместо себя отправил делегацию низкого уровня во главе с помощником диктатора Владимиром Мединским.
Сегодня Зеленский официально утвердил указ о составе украинской делегации на переговорах с Россией.
Подробнее о переговорах между Украиной и РФ - в материале РБК-Украина.
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