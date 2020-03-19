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За рубежом коронавирусом заражены 12 украинцев

Новости » Коронавирус     19.03.2020 - 01:20
За рубежом коронавирусом заражены 12 украинцев
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Пятерым украинцам удалось вылечиться

За рубежом, по состоянию на вечер 18 марта, проходят лечение от коронавируса 12 граждан Украины. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства иностранных дел (МИД) Украины.

Отмечается, что 5 украинцев лечатся в Германии, 2 - в Италии, 2 - в Польше, 1 - в Молдове, 1 - в ОАЭ, 1 - в Доминиканской республике.

Кроме того, 5 украинцев за рубежом уже выздоровели - четверо в Японии и один в Италии. Одна украинка в Италии умерла.

На карантине за границей находятся 862 украинца, большинство из них - в Египте. Более 15,5 украинцев уже вернулись домой.

Напомним, ранее министр инфраструктуры Владислав Криклий заявил, что Украина планирует провести эвакуацию более 35 тысяч граждан Украины, которые находятся за границей из-за пандемии коронавируса.

РБК-Украина писало, что вечером 18 марта самолет президента Украины доставил из Австрии в Международный аэропорт "Борисполь" (Киев) 33 украинцы, которые не могли самостоятельно вернуться на родину из-за закрытия границ в связи с карантином.

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