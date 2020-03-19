За кордоном коронавірусом заражені 12 українців

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

П'ятьом українцям вдалося вилікуватися

За кордоном, станом на вечір 18 березня, проходять лікування від коронавірусу 12 громадян України. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міністерства закордонних справ (МЗС) України.

Зазначається, що 5 українців лікуються в Німеччині, 2 - в Італії, 2 - в Польщі, 1 - в Молові, 1 - в ОАЕ, 1 - в Домініканській республіці.

Крім того, 5 українців за кордоном вже одужали - четверо в Японії та один в Італії. Одна українка в Італії померла.

На карантині за кордоном перебувають 862 українці, більшість з них - в Єгипті. Понад 15,5 українців уже повернулися додому.

Нагадаємо, раніше міністр інфраструктури Владислав Криклій заявив, що Україна планує провести евакуацію понад 35 тисяч громадян України, які знаходяться за кордоном через пандемію коронавірусу.

РБК-Україна писало, що ввечері 18 березня літак президента України доправив з Австрії до Міжнародного аеропорту "Бориспіль" (Київ) 33 українці, які не могли самостійно повернутися на батьківщину через закриття кордонів у зв'язку з карантином.