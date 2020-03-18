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Из Австрии эвакуировали 33 украинца

Новости » Коронавирус     18.03.2020 - 22:53
Из Австрии эвакуировали 33 украинца
Фото: аэропорт "Борисполь" (president.gov.ua)

На борт были допущены люди без симптомов ОРВИ

Самолет президента Украины доставил из Австрии в Международный аэропорт "Борисполь" (Киев) 33 украинцев, которые не могли самостоятельно вернуться на родину из-за закрытия границ в связи с карантином. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Офиса президента.

Отмечается, что спецборт отправился в Вену для эвакуации украинских граждан, среди которых - 18 женщин, пятеро детей и люди пожилого возраста.

Перед посадкой в самолет пассажиров осмотрели медики, был проведен скрининг на признаки возможного заболевания на коронавирус. На борт были допущены люди без симптомов ОРВИ.

После прибытия в Киев пассажиров также осмотрят врачи.

Вернувшись домой, эвакуированы граждане пройдут 14-дневную самоизоляцию, за нарушение которой предусмотрена ответственность. На домашний карантин будут отправлены люди без симптомов ОРВИ и с отрицательным результатом теста на COVID-19.

Ранее сообщалось, что министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий сообщил, что до конца текущей недели планируется эвакуировать 90% украинцев, которые находятся за рубежом и изъявивших желание вернуться. Уже более 30 тысяч украинцев вернулись на территорию страны.

Кроме того, авиакомпания SkyUp Airlines открыла продажу билетов на дополнительные рейсы для эвакуации украинских граждан из Чехии. В украинском посольстве в Чехии заявили, что дополнительные рейсы состоятся 22 и 24 марта.

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