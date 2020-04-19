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За рубежом от коронавируса выздоровели полсотни украинцев

Новости » Коронавирус     19.04.2020 - 20:47
За рубежом от коронавируса выздоровели полсотни украинцев
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Жертвами болезни за пределами Украины стали 7 граждан

За пределами Украины по состоянию на 19 апреля зафиксировано полсотни случаев выздоровления украинцев от заболевания коронавирусом. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные информационной страницы Министерства иностранных дел в Facebook.

По данным внешнеполитического ведомства, уже 50 украинцев выздоровели от COVID-19 за пределами Украины. Выздоровление украинцев зафиксировано уже в 15 странах мира. При этом жертвами болезни стали 7 украинских граждан.

Кроме того, сейчас 152 украинца лечатся от коронавируса в Австралии, Австрии, Испании, Италии, Китае, Мальте, Нигерии, Объединенных Арабских Эмиратах, Португалии, России, Сейшельских островах, Сербии, Соединенных Штатах Америки, Таиланде, Германии, Чехии и Швеции.

За рубежом от коронавируса выздоровели полсотни украинцев

Напомним, ранее сообщалось, что более 150 граждан Украины лечатся от коронавируса за рубежом. Больше всего больных коронавирусом украинцев было зафиксировано в Италии - 121. При этом было известно о выздоровлении 49 граждан Украины.

Также РБК-Украина писало, что в Кировоградской области сегодня подтвердили выздоровление от коронавируса более 10 пациентов. Среди выздоровевших 4 медицинских работника областной больницы и генеральный директор частной клиники.

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