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В Кировоградской области сегодня 11 человек выздоровели от COVID-19, среди них медики

Новости » Коронавирус     19.04.2020 - 19:32
В Кировоградской области сегодня 11 человек выздоровели от COVID-19, среди них медики
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

В области уже зарегистрировано 17 случаев выздоровления

В Кировоградской области сегодня, 19 апреля, подтвердили более 10 случаев выздоровление от коронавируса. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на председателя Кировоградской областной государственной администрации Андрея Балоня в Facebook.

По словам Балоня, сегодня от заболевания COVID-19 выздоровели еще 11 жителей области. Выздоровление от коронавируса подтвердили у:

  • 49-летнего и 69-летнего мужчин из Долинского района;
  • 51-летнего жителя Новомиргородского района, который лечился в областной больнице;
  • 5 жителей Кропивницкого, среди которых 4 медработника областной больницы и гендиректор частной клиники;
  • 62-летней и 57-летней женщин из Кропивницкого района;
  • 81-летней жительницы Александровского района, которая лечилась в областной больнице.

Глава ОГА отметил, что по состоянию на 19 апреля в Кировоградской области было зафиксировано 17 случаев выздоровления от заболевания коронавирусом.

Напомним, ранее в Министерстве здравоохранения сообщали, что за минувшие сутки в Украине от заболевания коронавирусом выздоровели более 70 пациентов. Среди выздоровевших 12 медицинских работников и один ребенок.

Также РБК-Украина писало, что сегодня количество подтвержденных случаев коронавируса в Одесской области перевалило за 120. С начала текущих суток лабораторный центр подтвердил 9 новых случаев заражения коронавирусом.

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