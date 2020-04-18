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Больше 150 украинцев лечатся за границей от коронавируса

Новости » Коронавирус     18.04.2020 - 02:26
Больше 150 украинцев лечатся за границей от коронавируса
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Всего 7 украинцев умерли

За рубежом лечение от коронавируса проходит 151 граждан Украины. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства иностранных дел.

Отмечается, что больше всего украинцев лечится в Италии (121). Также зафиксированы случаи инфицирования граждан Украины в Испании, Австрии, Чехии, Российской Федерации и т.д.

Кроме того, сообщается, что выздоровели 49 граждан украины. Тогда как от коронавирус в мире умерло 7 украинцев.

РБК-Украина писало, что в Украине пока что нет первой волны заражения коронавирусом. У украинцев нет другого выбора, как встречать пасхальные праздники дома, потому что в Украине нет волны заражения коронавирусом.

Напомним, по словам Владимира Зеленского, после Пасхи на коронавирус в Украине могут заболеть от 2% до 10% населения. При этом он добавил, что на сегодня в Украине более 4,5 тысячи больных.

Ранее сообщалось, что в мире число смертей от коронавирус превысило 150 тыс. людей. Всего свыше 2,2 млн зараженных.

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