За кордоном від коронавірусу одужали півсотні українців

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Жертвами хвороби за межами України стали 7 громадян

За межами України станом на 19 квітня зафіксовано півсотні випадків одужання українців від захворювання на коронавірус. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані інформаційної сторінки Міністерства закордонних справ у Facebook.

За даними зовнішньополітичного відомства, вже 50 українців одужали від COVID-19 за межами України. Одужання українців зафіксовано вже у 15 країнах світу. При цьому жертвами хвороби стали 7 українських громадян.

Крім того, наразі 152 українці лікуються від коронавірусу в Австралії, Австрії, Іспанії, Італії, Китаї, Мальті, Нігерії, Об'єднаних Арабських Еміратах, Португалії, Росії, Сейшельських островах, Сербії, Сполучених Штатах Америки, Таїланді, Німеччині, Чехії та Швеції.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що понад 150 громадян України лікуються від коронавірусу за кордоном. Найбільше хворих на коронавірус українців було зафіксовано в Італії - 121. При цьому було відомо про одужання 49 громадян України.

Також РБК-Україна писало, що в Кіровоградській області сьогодні підтвердили одужання від коронавірусу понад 10 пацієнтів. Серед одужалих 4 медичних працівників обласної лікарні та генеральний директор приватної клініки.