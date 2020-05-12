За рубежом от коронавируса лечатся 145 украинцев

За рубежом, по состоянию на вечер 11 мая, продолжают лечиться от коронавируса 145 граждан Украины. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу МИД Украины.

Как и раньше, 121 украинец продолжает лечение в Италии, также украинцы болеют в США, Швеции, Австрии, Молдове и других странах.

Зато, 64 украинца уже поправились за рубежом. С начала пандемии за рубежом от коронавирус умерли 8 граждан Украины.

Ранее сообщалось, что Греция планирует официально начать туристический сезон с 1 июля на фоне продолжающейся пандемии коронавирус. Власти подготовили детальный план осторожной перезагрузки туристического сектора на фоне пандемии. Он предусматривает строгие правила для ресторанов, пляжей, отелей и других мест размещения туристов, а также паромов и других видов транспорта.

Кроме того, премьер'ер-министр Черногории Душко Маркович заявил, что страна готовится к восстановлению туристического сезона с 1 июля.

РБК-Украина сообщало, что работу отелей для туристов начали восстанавливать в Египте. Турция рассчитывает на восстановление туристического потока с августа.