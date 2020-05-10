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Черногория планирует открыть туристический сезон с 1 июля

Новости » Коронавирус     10.05.2020 - 21:37
Черногория планирует открыть туристический сезон с 1 июля
Фото: Душко Маркович (flickr.com atlanticcouncil)

Черногория продвигает себя как страну, где не грозит коронавирус

Премьер-министр Черногории Душко Маркович заявил, что страна готовится к возобновлению туристического сезона с 1 июля, несмотря на пандемию коронавируса. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на La Libre.

По словам Марковича, страна готовится начать свой туристический сезон уже в ближайшие недели. При этом правительство продвигает Черногорию как страну, где нет угрозы коронавируса. В первую очередь, Маркович рассчитает на туристов из соседних Сербии и Боснии.

Отмечается, что уже несколько дней в Черногории не фиксируют новых случаев инфицирования коронавирусом. Всего в стране официально подтвердили 324 случая заболевания COVID-19 и 9 смертей от этой болезни.

Напомним, ранее сообщалось, что правительство Черногории приняло решение об ослаблении карантина. Правительство сократило продолжительность комендантского часа и разрешило магазинам увеличить время работы. Также разрешили заниматься спортом и физической активностью, но с соблюдением дистанции и других профилактических мер.

Также РБК-Украина писало, что Черногория была последней страной в Европе, где зафиксировали первый случай коронавируса. Первого больного COVID-19 обнаружили в стране 17 марта. Уже 23 марта в Черногории официально подтвердили первую смерть от коронавируса.

Теги Новости Украины ЧерногориятуризмКоронавирус
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