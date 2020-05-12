За кордоном від коронавірусу лікуються 145 українців

За кордоном, станом на вечір 11 травня, продовжують лікуватися від коронавірусу 145 громадян України. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу МЗС України.

Як і раніше, 121 українець продовжує лікування в Італії, також українці хворіють в США, Швеції, Австрії, Молдові та інших країнах.

Натомість, 64 українця вже одужали за кордоном. З початку пандемії за кордоном від коронавірусу померли 8 громадян України.

Раніше повідомлялося, що Греція планує офіційно почати туристичний сезон з 1 липня на тлі триваючої пандемії коронавірусу. Влада підготувала детальний план обережного перезавантаження туристичного сектора на тлі пандемії. Він передбачає суворі правила для ресторанів, пляжів, готелів та інших місць розміщення туристів, а також поромів та інших видів транспорту.

Крім того, прем'єр-міністр Чорногорії Душко Маркович заявив, що країна готується до відновлення туристичного сезону з 1 липня.

Також РБК-Україна повідомляло, що роботу готелів для туристів почали відновлювати в Єгипті. Туреччина розраховує на відновлення туристичного потоку з серпня.