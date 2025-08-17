UA

Зустріч Трампа та Путіна Добропілля Війна в Україні

РПЦ мілітаризує молодь у Криму: скаутські табори перетворюються на "школи солдатів"

Фото: Російська церква перетворює скаутів на солдатів у окупованому Криму (Getty Images)
Автор: Владислава Ткаченко

В окупованому Криму російська православна церква активізувала діяльність з ідеологічної обробки дітей та молоді.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр протидії дезінформації.

Нещодавно на базі Міжнародного дитячого центру "Артек", який перебуває під санкціями РНБО України за пропагандистську діяльність, пройшов молодіжний форум "Истоки".

У заході взяли участь 160 вихованців духовних академій та семінарій з усієї Росії. Під час форуму відбулася презентація "Братства православних слідопитів" - скаутської організації РПЦ, що працює на півострові з 2022 року.

За даними Центру протидії дезінформації, організація є частиною системи ідеологічної обробки, спрямованої на мілітаризацію дітей.

Окрім класичних скаутських навичок - виживання на природі, орієнтування, командна робота - учасників навчають користуванню зброєю. Форма братства часто стилізована під військову.

Риторика організації відверто войовнича: дітям прищеплюють ідею, що "подвиги", "захист слабких" та "служіння батьківщині" неминуче пов’язані зі збройною боротьбою.

ЦПД зазначають, що під прикриттям виховання та духовних цінностей Кремль через РПЦ готує дітей до служби режиму.

Нагадаємо, 3 серпня в ЦПД спростували російські фейки про те, що Україна буцімто не забирає з нейтральних територій своїх громадян, зокрема військовополонених та колишніх ув'язнених.

Крім того, російський режим планує продовжити дезінформаційну кампанію щодо дискредитації процесів обміну з Україною. Відповідну інформацію мають Сили оборони.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська ФедераціяКрим