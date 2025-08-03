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Україна "відмовляється" приймати своїх громадян: у ЦПД розвіяли черговий фейк росіян

Неділя 03 серпня 2025 18:26
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Україна "відмовляється" приймати своїх громадян: у ЦПД розвіяли черговий фейк росіян Фото: росіяни придумали черговий фейк, щоб дискредитувати Україну (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

Пропагандисти РФ поширюють фейк, що Україна буцімто не забирає з нейтральних територій своїх громадян, зокрема військовополонених і колишніх взяв. Однак ця інформація - фейк.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Центру протидії дезінформації.

"Інформація про те, що Україна нібито відмовляється приймати близько 90 своїх громадян на пункті пропуску "Верхній Ларс" - фейк", - йдеться у повідомленні.

У ЦПД зазначили, що ситуація зовсім інша. Зокрема, як пояснюють у ГУР, з початку повномасштабної війни РФ незаконно вивозила засуджених із тимчасово окупованих територій.

Після - коли строк покарання у цих людей закінчився, їх відпустили з довідками на руках, які не є документами для перетину кордону.

"Рішення про в’їзд ухвалює грузинська сторона. Українське консульство у Тбілісі видає ноти, які підтверджують готовність оформити посвідчення на повернення в Україну. Але таке посвідчення можуть отримати лише ті, чиє громадянство підтверджено", - розповіли у ЦПД.

Також там додали, що у разі, якщо людина не є громадянином України - консул не має підстав оформлювати документи.

Окрім того, у ЦПД наголосили, що українська сторона діє системно із самого початку цієї ситуації. Питанням займаються безпосередньо Офіс президента, МЗС, ГУР, Координаційний штаб та омбудсмен.

Так, усі громадяни України, які мають підтверджуючі документи, отримують допомогу і повертаються додому.

"Мета фейку - дискредитувати Україну як держави, що нібито "кидає своїх", - пояснили у ЦПД мотив РФ.

Нагадаємо, що згідно з оцінками українських правозахисників, у Росії збільшилася кількість депортованих людей. На їхню думку, це пов'язано з указом глави Кремля Володимира Путіна, згідно з яким громадяни України зобов'язані до 10 вересня 2025 року або легалізувати перебування в РФ, або покинути її.

Також зазначимо, що нещодавно глава МЗС України Андрій Сибіга закликав РФ припинити використовувати депортацію громадян України до Грузії, як зброю. Він зажадав від Росії провозити українців, яких Москва хоче депортувати, безпосередньо до українського кордону.

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