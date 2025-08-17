РПЦ милитаризирует молодежь в Крыму: скаутские лагеря превращаются в "школы солдат"

Напомним, 3 августа в ЦПД опровергли российские фейки о том, что Украина якобы не забирает с нейтральных территорий своих граждан, в частности военнопленных и бывших заключенных.

Кроме того, российский режим планирует продолжить дезинформационную кампанию по дискредитации процессов обмена с Украиной. Соответствующей информацией располагают Силы обороны.