РПЦ милитаризирует молодежь в Крыму: скаутские лагеря превращаются в "школы солдат"

Фото: Российская церковь превращает скаутов в солдат в оккупированном Крыму (Getty Images)
Автор: Владислава Ткаченко

В оккупированном Крыму российская православная церковь активизировала деятельность по идеологической обработке детей и молодежи.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр противодействия дезинформации.

Недавно на базе Международного детского центра "Артек", который находится под санкциями СНБО Украины за пропагандистскую деятельность, прошел молодежный форум "Истоки".

В мероприятии приняли участие 160 воспитанников духовных академий и семинарий со всей России. Во время форума состоялась презентация "Братства православных следопытов" - скаутской организации РПЦ, работающей на полуострове с 2022 года.

По данным Центра противодействия дезинформации, организация является частью системы идеологической обработки, направленной на милитаризацию детей.

Кроме классических скаутских навыков - выживание на природе, ориентирование, командная работа - участников обучают пользованию оружием. Форма братства часто стилизована под военную.

Риторика организации откровенно воинственная: детям прививают идею, что "подвиги", "защита слабых" и "служение родине" неизбежно связаны с вооруженной борьбой.

ЦПД отмечают, что под прикрытием воспитания и духовных ценностей Кремль через РПЦ готовит детей к службе режиму.

Напомним, 3 августа в ЦПД опровергли российские фейки о том, что Украина якобы не забирает с нейтральных территорий своих граждан, в частности военнопленных и бывших заключенных.

Кроме того, российский режим планирует продолжить дезинформационную кампанию по дискредитации процессов обмена с Украиной. Соответствующей информацией располагают Силы обороны.

