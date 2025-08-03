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Готують нові фейки: в ЦПД попередили про брудну кампанію РФ навколо обмінів полоненими

Україна, Неділя 03 серпня 2025 23:27
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Готують нові фейки: в ЦПД попередили про брудну кампанію РФ навколо обмінів полоненими Ілюстративне фото: росіяни хочуть "зіграти" на темі обміну полоненими (ГУР МО)
Автор: Антон Корж

Російський режим планує продовжити дезінформаційну кампанію щодо дискредитації процесів обміну з Україною. Відповідну інформацію мають Сили оборони.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Центру протидії дезінформації.

В ЦПД нагадали, що вже спростували російський фейк про те, що Україна нібито відмовляється забирати громадян з пункту пропуску "Верхній Ларс" на кордоні Росії та Грузії. Саме туди російський режим депортує ув'язнених українських громадян.

"Далі ворог готує нові вкиди неправдивої інформації щодо теми, яка може містити заклики та брехню щодо звернень про те, як українська сторона нібито відмовляється проводити обміни за принципом "всіх на всіх", а робить це лише з "обраними" полоненими", - зазначили в Центрі.

За допомогою розповсюдження фейків щодо обмінів полоненими та ув'язненими російські окупанти хочуть досягти низки цілей:

  • маніпулювати процесом обмінів;
  • перекинути небажання проводити процеси обмінів з себе на Україну;
  • дискредитувати українську владу;
  • створити уявлення, ніби Україна не зацікавлена у поверненні своїх громадян.

"Україна послідовно працює над поверненням кожного свого громадянина з полону", - запевнили у ЦПД.

Нагадаємо, 3 серпня в ЦПД спростували російські фейки про те, що Україна буцімто не забирає з нейтральних територій своїх громадян, зокрема військовополонених та колишніх ув'язнених.

Нещодавно глава МЗС України Андрій Сибіга закликав РФ припинити використовувати депортацію громадян України до Грузії, як зброю. Він зажадав від Росії провозити українців, яких Москва хоче депортувати, безпосередньо до українського кордону.

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Обмін полоненими
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