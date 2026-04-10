Розвиток газовидобутку в Україні: ДТЕК уклав меморандум із американською Baker Hughes
Компанія ДТЕК уклала меморандум з американською Baker Hughes для розвитку газовидобувної галузі України.
Як пише РБК-Україна про це йдеться в повідомленні ДТЕК.
ДТЕК Нафтогаз заключив партерство з компанією Baker Hughes, яка має глобальний досвід у газовидобувній галузі.
"Ми підписали Меморандум про взаєморозуміння (MOU) з компанією Baker Hughes минулого місяця на конференції CERAWeek для підтримки розвитку видобутку газу в Україні. Це партнерство об'єднує технології та глобальний досвід Baker Hughes із операційною експертизою ДТЕК Нафтогаз", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що метою співпраці є розкриття більшого потенціалу газової галузі України.
"У той час, коли енергетична система України залишається під ціллю, інвестиції у вітчизняний видобуток газу - це не лише питання постачання. Це питання стабільності та розбудови більш безпечного й надійного енергетичного майбутнього", - наголосили в ДТЕК.
Нагадаємо, раніше ДТЕК Ріната Ахметова уклав стратегічне партнерство з американською Turbo Drill Industries (DBA "Scout") з метою впровадження передової технології буріння для підвищення обсягів видобутку нафти та газу в Україні і посилення енергетичної безпеки держави.