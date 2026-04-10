ua en ru
Пт, 10 апреля Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Курс доллара Экономика Авто Tech
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Бизнес

Развитие газодобычи в Украине: ДТЭК заключил меморандум с американской Baker Hughes

13:01 10.04.2026 Пт
2 мин
Новое партнерство в сфере добычи газа должно усилить энергетическую безопасность Украины в условиях войны
aimg Александр Мороз
ДТЭК Нафтогаз привлекает глобальный опыт для развития добычи газа (фото: dtek.com)

Компания ДТЭК заключила меморандум с американской Baker Hughes для развития газодобывающей отрасли Украины.

Как пишет РБК-Украина, об этом говорится в сообщении ДТЭК.

ДТЭК Нафтогаз заключил партерство с компанией Baker Hughes, которая имеет глобальный опыт в газодобывающей отрасли.

"Мы подписали Меморандум о взаимопонимании (MOU) с компанией Baker Hughes в прошлом месяце на конференции CERAWeek для поддержки развития добычи газа в Украине. Это партнерство объединяет технологии и глобальный опыт Baker Hughes с операционной экспертизой ДТЭК Нафтогаз", - говорится в сообщении.

Отмечено, что целью сотрудничества является раскрытие большего потенциала газовой отрасли Украины.

"В то время, когда энергетическая система Украины остается под целью, инвестиции в отечественную добычу газа - это не только вопрос поставок. Это вопрос стабильности и развития более безопасного и надежного энергетического будущего", - подчеркнули в ДТЭК.

Напомним, ранее ДТЭК Рината Ахметова заключила стратегическое партнерство с американской Turbo Drill Industries (DBA "Scout") с целью внедрения передовой технологии бурения для повышения объемов добычи нефти и газа в Украине и усиления энергетической безопасности государства.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
ДТЭК Соединенные Штаты Америки Газ
Новости
Аналитика
