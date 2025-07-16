ua en ru
Ср, 16 липня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

ДТЕК використовує ШІ для аналізу геологічних даних

Україна, Середа 16 липня 2025 14:15
UA EN RU
ДТЕК використовує ШІ для аналізу геологічних даних Фото: ДТЕК використовує ШІ для аналізу геологічних даних (oilandgas.dtek.com)
Автор: Олександр Мороз

Компанія ДТЕК почала використовувати штучний інтелект для аналізу геологічних даних.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на ДТЕК.

Так, геологи "ДТЕК Нафтогаз" тестують можливості штучного інтелекту для роботи з геологічними даними.

"Вони відзначають ефективність інструментів ШІ для обробки та інтерпретації сейсмічних даних. Зокрема, пост-обробка дозволила підвищити якість сейсмічного зображення, що допомогло виявити геологічні об’єкти, які раніше були приховані у сейсмічному полі", - йдеться в заяві компанії.

Зазначається, що випробувані технології ШІ дозволяють скоротити терміни отримання результатів. Вони забезпечили високу продуктивність і зменшили спектр геологічних невизначеностей завдяки багатоваріантній інтерпретації.

За словами начальника відділу з моделювання родовищ "ДТЕК Нафтогаз" Сергія Ярещенка, інструменти ШІ вже сьогодні спрощують і пришвидшують рутинні процеси, а з розвитком і вдосконаленням алгоритмів можливості їх практичного застосування тільки розширяться.

"Гадаю, що майбутнє геології, як і багатьох інших галузей, - у вмінні застосовувати нові технології ШІ та користуватися можливостями, які вони пропонують", - наголосив він.

Нагадаємо, ДТЕК Ріната Ахметова працює над розширенням можливостей 3D-сейсморозвідки запустивши в роботу сейсморозвідувальну партію, оснащену новітнім бездротовим обладнанням STRYDE.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ДТЕК Рінат Ахметов Штучний інтелект
Новини
У Раді сталася сутичка між нардепами: що відомо (відео)
У Раді сталася сутичка між нардепами: що відомо (відео)
Аналітика
Третій Кабмін Зеленського. Навіщо Шмигаль іде в Міноборони і чого чекають від Свириденко
Мілан Лєлічзаступник головного редактора РБК-Україна Третій Кабмін Зеленського. Навіщо Шмигаль іде в Міноборони і чого чекають від Свириденко