Розвідувальні дрони і не тільки. Німеччина передала Україні новий пакет допомоги

Німеччина передала новий пакет військової допомоги Україні. До нього увійшли розвідувальні дрони для ЗСУ.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу уряду Німеччини.
Частина техніки буде поставлятися зі складів бундесверу, а інша частина - від промисловості, що фінансуються внаслідок коштів ініціативи уряду з модернізації.
Так, Німеччина надасть Збройним силам України:
Броньована інженерна машина Dachs належить до групи машин бойової підтримки та є наступником Pionierpanzer 1. Це броньована інженерна машина, створена на базі шасі Leopard 1. У його сферу відповідальності входить підйом пошкоджених транспортних засобів, створення в'їздів і виїздів, а також в'їздів і виїздів у місцях перетину водних перешкод або крутих і мулистих берегових зон.
Вантажівка, що виробляються компанією Daimler AG для роботи в умовах екстремального бездоріжжя. Вперше був представлений на Eurosatory (виставка оборонної промисловості) у 2008 році в Парижі. Новий Zetros став продовженням автомобілів для екстремального бездоріжжя: відомих Unimog. Відрізняється капотним компонуванням, що полегшує ремонт і забезпечує кращу стійкість. У військових умовах це компонування дозволяє одному водієві проводити ремонт двигуна Zetros, а другому вести оборонні дії з кабіни та забезпечувати швидкий відхід з-під можливого обстрілу (нема потреби відкидати кабіну).
Раніше повідомлялось, що Німеччина хоче вп'ятеро збільшити військову допомогу Україні та довести її до понад 15 мільярдів євро.
Німеччина здійснила постачання 18 танків Leopard 2 на територію України у рамках військової допомоги.
Також ми писали, що, за словами голови Міноборони Німеччини Бориса Пісторіуса, Україна зможе сформувати два батальйони (62 танки) з Leopard 2.
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