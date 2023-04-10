Разведывательные дроны и не только. Германия передала Украине новый пакет помощи

Часть техники будет поставляться со складов бундесвера, а другая часть – от промышленности, финансируемых вследствие средств инициативы правительства по модернизации.

Да, Германия предоставит Вооруженным силам Украины:

Инженерную бронированную машину Dachs;

8 грузовиков Zetros;

8 мобильных антенных систем;

8 разведывательных дронов;

Боекомплект 23520 патронов калибра 40 мм.

Dachs

Бронированная инженерная машина Dachs принадлежит к группе машин боевой поддержки и является преемником Pionierpanzer 1. Это бронированная инженерная машина, созданная на базе Leopard 1. В его сферу ответственности входит подъем поврежденных транспортных средств, создание въездов и выездов, а также въездов и выездов в местах пересечения водных препятствий или крутых и илистых береговых зон.

Mercedes-Benz Zetros

Грузовик, производимый компанией Daimler AG для работы в условиях экстремального бездорожья. Впервые представлен на Eurosatory (выставка оборонной промышленности) в 2008 году в Париже. Новый Zetros стал продолжением автомобилей для экстремального бездорожья: известных Unimog. Отличается капотной компоновкой, что облегчает ремонт и обеспечивает лучшую стойкость. В военных условиях эта компоновка позволяет одному водителю проводить ремонт двигателя Zetros, а другому вести оборонные действия из кабины и обеспечивать быстрый уход из-под возможного обстрела (нет необходимости отбрасывать кабину).