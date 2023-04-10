Разведывательные дроны и не только. Германия передала Украине новый пакет помощи

Германия передала новый пакет военной помощи Украине. В него вошли разведывательные дроны для ВСУ.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу правительства Германии.
Часть техники будет поставляться со складов бундесвера, а другая часть – от промышленности, финансируемых вследствие средств инициативы правительства по модернизации.
Да, Германия предоставит Вооруженным силам Украины:
Бронированная инженерная машина Dachs принадлежит к группе машин боевой поддержки и является преемником Pionierpanzer 1. Это бронированная инженерная машина, созданная на базе Leopard 1. В его сферу ответственности входит подъем поврежденных транспортных средств, создание въездов и выездов, а также въездов и выездов в местах пересечения водных препятствий или крутых и илистых береговых зон.
Грузовик, производимый компанией Daimler AG для работы в условиях экстремального бездорожья. Впервые представлен на Eurosatory (выставка оборонной промышленности) в 2008 году в Париже. Новый Zetros стал продолжением автомобилей для экстремального бездорожья: известных Unimog. Отличается капотной компоновкой, что облегчает ремонт и обеспечивает лучшую стойкость. В военных условиях эта компоновка позволяет одному водителю проводить ремонт двигателя Zetros, а другому вести оборонные действия из кабины и обеспечивать быстрый уход из-под возможного обстрела (нет необходимости отбрасывать кабину).
Ранее сообщалось, что Германия хочет в пять раз увеличить военную помощь Украине и довести ее до более чем 15 миллиардов евро.
Германия поставила 18 танков Leopard 2 на территорию Украины в рамках военной помощи.
Также мы писали, что, по словам главы Минобороны Германии Бориса Писториуса, Украина сможет сформировать два батальона (62 танка) из Leopard 2.
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