ua ru
Нд, 21 травня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

ЗСУ в районі Бахмута місцями просунулися ще на 200 метрів, - Череватий

Новость на русском →
Неділя 21 травня 2023 22:52
ЗСУ в районі Бахмута місцями просунулися ще на 200 метрів, - Череватий Фото: представник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий (Facebook)
Автор: Валерія Поліщук

Українські військові просунулися ще на 200 метрів на деяких ділянках біля Бахмута. При цьому ЗСУ продовжують тримати оборону на південному заході міста.

Про це заявив речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ефір телемарафону.

"Протягом тижня наші підрозділи там, де є можливість, де немає великого ризику втрат, просувалися, контратакуючи противника, зокрема за цю добу на деяких ділянках було в районі 200 метрів пройдено", - заявив він.

Череватий додав, що Бахмут залишається пріоритетною метою росіян.

"Вони намагаються взяти все місто повністю під свій контроль. Наші військові тримають оборону, кілька будівель і фортифікаційних споруд у південно-західній частині міста", - заявив він.

Ситуація у Бахмуті

Заступник голови Міністерства оборони Ганна Маляр заявляла, що українські захисники змогли повернути частину панівних висот на околицях та взяти Бахмут у пів оточення. Вона запевнила, що ЗСУ утримують оборону в районі "Літак".

Детальніше про ситуацію в Бахмуті та про бої на цьому напрямі - читайте у матеріалі РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ВСУ Бахмут Війна Росії проти України
NEWS
ЗСУ на позиціях. Що відбувається в Бахмуті та хто контролює місто
ЗСУ на позиціях. Що відбувається в Бахмуті та хто контролює місто
DAILY
Полювання на Patriot та зрив контрнаступу. Як Росія змінила цілі ракетних ударів
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Полювання на Patriot та зрив контрнаступу. Як Росія змінила цілі ракетних ударів