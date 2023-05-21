ЗСУ в районі Бахмута місцями просунулися ще на 200 метрів, - Череватий

Українські військові просунулися ще на 200 метрів на деяких ділянках біля Бахмута. При цьому ЗСУ продовжують тримати оборону на південному заході міста.

Про це заявив речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ефір телемарафону.

"Протягом тижня наші підрозділи там, де є можливість, де немає великого ризику втрат, просувалися, контратакуючи противника, зокрема за цю добу на деяких ділянках було в районі 200 метрів пройдено", - заявив він.

Череватий додав, що Бахмут залишається пріоритетною метою росіян.

"Вони намагаються взяти все місто повністю під свій контроль. Наші військові тримають оборону, кілька будівель і фортифікаційних споруд у південно-західній частині міста", - заявив він.

Ситуація у Бахмуті

Заступник голови Міністерства оборони Ганна Маляр заявляла, що українські захисники змогли повернути частину панівних висот на околицях та взяти Бахмут у пів оточення. Вона запевнила, що ЗСУ утримують оборону в районі "Літак".

Детальніше про ситуацію в Бахмуті та про бої на цьому напрямі - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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