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ПВК "Вагнера" не зможуть продовжувати вести бойові дії через виснаженість, - ISW

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Понеділок 22 травня 2023 04:56
ПВК "Вагнера" не зможуть продовжувати вести бойові дії через виснаженість, - ISW Фото: вагнерівці у виснаженому стані не зможуть вести бойові дії (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

Після багатьох місяців міських боїв, малоймовірно, що бойовики ПВК "Вагнера" продовжать бойові дії за межами Бахмута в нинішньому виснаженому стані.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Інститут вивчення війни (ISW).

Експерти ISW зазначають, що "вагнерівці" почали подавати ознаки того, що вони не зможуть проводити наступальні операції за межами міста Бахмут з кінця грудня 2022 року. Російські регулярні сили, розташовані на північному та південному флангах Бахмута, також навряд чи просуватимуться на захід у бік Костянтинівки чи північ на бік Слов'янська на тлі українських контратак у цьому районі найближчим часом.

Малоймовірно, що російська армія проводитиме наступальні операції, якщо Пригожин виконає свою обіцянку вивести особовий склад "Вагнера" із міста Бахмут 25 травня. Деякі джерела в РФ припускають, що він відправить "вагнерівців" на іншу "критичну" ділянку фронту наприкінці місяця.

Ключові висновки ISW:

  • Президент Росії Володимир Путін, 21 травня привітав ПВК "Вагнера" та російських військових із взяттям Бахмута.
  • Президент США Джо Байден, 21 травня заявив, що США будуть навчати українських пілотів на літаках четвертого покоління, включно з F-16, щоб підвищити обороноздатність України в довгостроковій перспективі.
  • Російські війська продовжували обмежені наступальні дії на північний схід від Куп’янська та на південь від Кремінної.
  • Російські війська продовжували наступальні операції на лінії фронту Донецьк – Авдіївка, але не досягли жодних територіальних здобутків, які можна перевірити.
  • Повідомляється, що українські війська завдали глибокого удару по російському штабу на аеродромі в Бердянську Запорізької області ракетою Storm Shadow.

    Також, у звіті інституту вивченння війни йдеться, що росіяни втратили частину домінуючих висот навколо Бахмута, а постійне українське просування може призвести до тактичного оточення сил "вагнерівців" у місті.

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    Війна Росії проти України Вагнерівці Бахмут
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