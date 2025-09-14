Розвідники спалили російський "Бук-М3" у Запорізькій області: відео атаки

Що відомо про "Бук-М3"

ЗРК "Бук-М3" - це російська система ППО, що здатна перехоплювати повітряні цілі на відстані до 70 км. Цей комплекс ворог використовує для ураження цілей у повітрі, на землі та на воді.

Нагадаємо, за даними Генштабу ЗСУ, Росія з початку повномасштабної війни проти України втратила вже 1217 засобів ППО.

Також зазначимо, що українські захисники у червні спалили російський "Бук-М3" з боєкомплектом.