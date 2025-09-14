Розвідники спалили російський "Бук-М3" у Запорізькій області: відео атаки

Спецпризначенці ГУР спалили зенітно-ракетний комплекс "Бук-М3" у Запорізькій області. Вартість російського ЗРК складає до 50 млн доларів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Головне управління розвідки Міноборони в Telegram.
Як зазначається, 14 вересня спецпризначенці ГУР Міноборони виявили та завдали успішного вогневого ураження по зенітно-ракетному комплексу 9К317М "Бук-М3" російських загарбників.
Українські воїни завдали удару по ворожому ЗРК поблизу населеного пункту Олександрівка на тимчасово окупованій території Запорізької області.
Вартість російського ЗРК "Бук-М3" становить від 40 до 50 млн доларів.
ЗРК "Бук-М3" - це російська система ППО, що здатна перехоплювати повітряні цілі на відстані до 70 км. Цей комплекс ворог використовує для ураження цілей у повітрі, на землі та на воді.
Нагадаємо, за даними Генштабу ЗСУ, Росія з початку повномасштабної війни проти України втратила вже 1217 засобів ППО.
Також зазначимо, що українські захисники у червні спалили російський "Бук-М3" з боєкомплектом.