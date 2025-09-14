ua en ru
Нд, 14 вересня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Зустріч Зеленського та Путіна Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Втрати противника на 14 вересня: Генштаб надав свіжу статистику

Україна, Неділя 14 вересня 2025 07:20
UA EN RU
Втрати противника на 14 вересня: Генштаб надав свіжу статистику Ілюстративне фото: Генштаб оновив втрати РФ за останню добу (GettyImages)
Автор: RBC.UA

Генеральний штаб оприлюднив орієнтовні дані про втрати противника з початку повномасштабного вторгнення. Статистика охоплює період із 24 лютого 2022 року до 14 вересня 2025 року, включно з особовим складом і військовою технікою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генерального штабу України.

За інформацією Генштабу, загальні бойові втрати противника за період із 24 лютого 2022 року до 14 вересня 2025 року оцінюються приблизно в 1 094 610 осіб особового складу, що на 880 осіб більше, як порівняти з попередньою звітністю за 13 вересня.

Серед втраченої техніки зазначаються 11 184 танки (+3), 23 267 бойових бронемашин, 32 749 артилерійських систем (+42) і 1 487 реактивних систем залпового вогню (+1).

Крім того, противник втратив 1 217 засобів ППО, 422 літаки і 341 вертоліт. Дані також включають 59 086 оперативно-тактичних безпілотників (+261), 3 718 крилатих ракет, 28 кораблів і катерів, а також один підводний човен.

Автомобільна техніка та цистерни з ПММ склали 61 614 одиниць (+102), спецтехніка - 3 964 одиниці. Ці орієнтовні дані відображають масштаб руйнувань у лавах збройних сил противника і слугують базою для аналізу ефективності оборонних операцій України.

Втрати противника на 14 вересня: Генштаб надав свіжу статистику

Нагадаємо, що президент Литви Гітанас Науседа заявив, що конфлікт Росії проти України продемонстрував необхідність готовності всього Європейського Союзу до оборони. Литва в цьому плані слугує прикладом: у 2025 році країна спрямовує на оборонні потреби 4% ВВП і планує збільшити видатки до більш ніж 5% у 2026 році.

Зазначимо, що президент США Дональд Трамп зазначив, що закінчення війни в Україні виявилося важчим завданням, ніж він припускав. Він підкреслив, що раніше завершив сім конфліктів, і висловив думку, що на український конфлікт очікує аналогічна ситуація.

Читайте РБК-Україна в Google News
Генштаб ВСУ Війна в Україні
Новини
Вибух на Київщині: з'явились перші деталі від влади
Вибух на Київщині: з'явились перші деталі від влади
Аналітика
Трамп шкодує Путіна? Чому США так і не ввели санкції проти Росії
Мілан Лєлічкерівник рубрик Політика та Світ Трамп шкодує Путіна? Чому США так і не ввели санкції проти Росії