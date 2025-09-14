Разведчики сожгли российский "Бук-М3" в Запорожской области: видео атаки

Что известно о "Бук-М3"

ЗРК "Бук-М3" - это российская система ПВО, способная перехватывать воздушные цели на расстоянии до 70 км. Этот комплекс враг использует для поражения целей в воздухе, на земле и на воде.

Напомним, по данным Генштаба ВСУ, Россия с начала полномасштабной войны против Украины потеряла уже 1217 средств ПВО.

Также отметим, что украинские защитники в июне сожгли российский "Бук-М3" с боекомплектом.