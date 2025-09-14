Разведчики сожгли российский "Бук-М3" в Запорожской области: видео атаки

Спецназовцы ГУР сожгли зенитно-ракетный комплекс "Бук-М3" в Запорожской области. Стоимость российского ЗРК составляет до 50 млн долларов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Главное управление разведки Минобороны в Telegram.
Как отмечается, 14 сентября спецназовцы ГУР Минобороны обнаружили и нанесли успешное огневое поражение по зенитно-ракетному комплексу 9К317М "Бук-М3" российских захватчиков.
Украинские воины нанесли удар по вражескому ЗРК вблизи населенного пункта Александровка на временно оккупированной территории Запорожской области.
Стоимость российского ЗРК "Бук-М3" составляет от 40 до 50 млн долларов.
ЗРК "Бук-М3" - это российская система ПВО, способная перехватывать воздушные цели на расстоянии до 70 км. Этот комплекс враг использует для поражения целей в воздухе, на земле и на воде.
Напомним, по данным Генштаба ВСУ, Россия с начала полномасштабной войны против Украины потеряла уже 1217 средств ПВО.
Также отметим, что украинские защитники в июне сожгли российский "Бук-М3" с боекомплектом.